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رصيف الكتب بالعراق.. هل تستعيد الموصل نهضتها الثقافية من جديد؟

يتميز رصيف الكتب في مدينة الموصل بالعراق بكونه ملتقى للجموع الفنية والأدبية والثقافية، ويتم فيه عرض المسرحيات والمهرجانات الثقافية، كما تقام به المعارض الفنية.