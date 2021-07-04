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خوفا من سلالة "دلتا".. السعودية تعلّق السفر من وإلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام وأفغانستان

أثار الانتشار المتسارع لسلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا موجة من المخاوف في كثير من أنحاء العالم، واتخذت بعض الدول إجراءات شددت من خلالها القيود.