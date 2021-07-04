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تحديات واجهتها السلطات المصرية منذ 3 يوليو/تموز 2013

واجهت السلطات المصرية تحديات عدة منذ 3 يوليو/تموز 2013 في ملفات إستراتيجية، أهمها غاز شرقي المتوسط وسد النهضة.