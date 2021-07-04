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الأردن.. التجار يستبعدون أن يحدّ قرار منع التصدير من ارتفاع الأسعار

استبعد تجار وصناعيون في الأردن أن يحدّ قرار الحكومة أخيرا منع التصدير وإعادة التصدير من ارتفاع أسعار المواد الأساسية. يأتي هذا في وقت كشفت فيه بيانات عن أن بعض أسعار الشحن البحري تضاعفت 3 مرات.