البث الحي
02:32

الأردن.. التجار يستبعدون أن يحدّ قرار منع التصدير من ارتفاع الأسعار

استبعد تجار وصناعيون في الأردن أن يحدّ قرار الحكومة أخيرا منع التصدير وإعادة التصدير من ارتفاع أسعار المواد الأساسية. يأتي هذا في وقت كشفت فيه بيانات عن أن بعض أسعار الشحن البحري تضاعفت 3 مرات.
4/7/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

انقطاع الكهرباء المتكرر وسط موجة الحر يفاقم معاناة العراقيين

02:20
(الجزيرة)

حيوانات توقعت نتائج المباريات الرياضية.. تعرف عليها

01:41
(الجزيرة)

سيارة مبتكرة بسواعد تونسية مهيئة للتنقل في المسالك الريفية والوعرة

02:21
(الجزيرة)

الولايات المتحدة تحتفل بذكرى الاستقلال عن بريطانيا وسط تفاؤل بشأن التخلص من كورونا

02:04
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

انقطاع الكهرباء المتكرر وسط موجة الحر يفاقم معاناة العراقيين

02:20
(الجزيرة)

حيوانات توقعت نتائج المباريات الرياضية.. تعرف عليها

01:41
(الجزيرة)

سيارة مبتكرة بسواعد تونسية مهيئة للتنقل في المسالك الريفية والوعرة

02:21
(الجزيرة)

الولايات المتحدة تحتفل بذكرى الاستقلال عن بريطانيا وسط تفاؤل بشأن التخلص من كورونا

02:04
المزيد من التقارير الإخبارية

انقطاع الكهرباء المتكرر وسط موجة الحر يفاقم معاناة العراقيين

(الجزيرة)

حيوانات توقعت نتائج المباريات الرياضية.. تعرف عليها

(الجزيرة)

سيارة مبتكرة بسواعد تونسية مهيئة للتنقل في المسالك الريفية والوعرة

(الجزيرة)

الولايات المتحدة تحتفل بذكرى الاستقلال عن بريطانيا وسط تفاؤل بشأن التخلص من كورونا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

تصريحات حكومية حول الخلاف النفطي.. الإمارات تدّعي تعرضها للظلم والسعودية تصف مطالبها بغير المنطقية

ما فعالية اللقاح الذي تلقيته ضد سلالة دلتا الهندية من فيروس كورونا؟

كل حال إلى زوال.. مشاهير أحبهم الجمهور بالأمس والآن بات يكرههم.. فما السبب؟

(من اليمين) ميل غيبسون وميغ ريان ونيكولاس كيدج (مواقع التواصل الاجتماعي)

وسط خلاف محتدم بين السعودية والإمارات.. أوبك بلس تجتمع مجددا لتحديد مستقبل إنتاج النفط

الإمارات تصرّ على رفع خط الانتاج الأساسي بمقدار 0.6 مليون برميل يوميا إلى 3.8 ملايين برميل (رويترز)