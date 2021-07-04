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أفغانستان.. تصاعد الغارات التي تشنها القوات الحكومية على حركة طالبان

يأتي تصاعد الغارات التي تشنها القوات الحكومية الأفغانية على مواقع وتجمعات حركة طالبان، مقابل تصعيد الحركة هجماتها وسيطرتها على مواقع حكومية ومدن جديدة، وذلك في سياق استمرار انسحاب القوات الأميركية.