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أزمة سد النهضة.. مطالب مصرية باحتواء احتمال التصعيد وإثيوبيا ماضية في التعبئة

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري مجلس الأمن الدولي بأن يعمل على احتواء أيِ احتمال لتصعيد الموقف بسبب سد النهضة الإثيوبي، في حين تؤكد إثيوبيا أن قواتها في حالة تأهب قصوى.