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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/30)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/30) تفاعل منصات التواصل الاجتماعي مع الموضوعات التالية: وسم”لبنان يحترق”، والأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله يثير جدلا من جديد، ودرعا تحت القصف، وغيرها..