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من واشنطن ــ التوجهات الأميركية الجديدة.. كيف ستؤثر على المنطقة العربية؟

سلطت حلقة (2021/7/30) من برنامج “من واشنطن” على القرارات المتتالية بالانسحابات الأميركية وتحركات الولايات المتحدة خارج العراق وأفغانستان، وتساءلت مع ضيوفها عن أسباب هذا التحول الأميركي.