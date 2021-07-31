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49:59

من واشنطن ــ التوجهات الأميركية الجديدة.. كيف ستؤثر على المنطقة العربية؟

سلطت حلقة (2021/7/30) من برنامج “من واشنطن” على القرارات المتتالية بالانسحابات الأميركية وتحركات الولايات المتحدة خارج العراق وأفغانستان، وتساءلت مع ضيوفها عن أسباب هذا التحول الأميركي.
30/7/2021
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