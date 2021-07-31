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ما وراء الخبرـ الهجوم على سفينة "زودياك ماريتايم".. الرسائل والارتدادات المحتملة

ناقشت حلقة (31/7/2021) من برنامج “ما وراء الخبر” موضوع استهداف ناقلة نفط تشغلها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي قبالة سواحل عُمان، وتساءلت مع ضيوفها عن الرسائل التي يبعثها الحادث وارتداداته المحتملة.
31/7/2021
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