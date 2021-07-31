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فوق السلطة 244 – قيس العابدين يأكل الدستور على طبق إماراتي

تناولت حلقة (2021/7/30) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية: هل أكل قيس سعيد دستور تونس؟ ومن قدمه له؟ قيس العابدين بن سعيد ملك متوج فوق كل السلطات.