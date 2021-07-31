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شركات النفط الصخري الأميركية تحجم عن زيادة إنتاجها.. ما الدوافع وراء ذلك؟

لا تزال شركات النفط الصخري الأميركية تحجم عن زيادة إنتاجها حتى مع ارتفاع الأسعار، خلافا لسياساتها في فترات الازدهار السابقة. فما دوافع وأسباب تمسك هذه الشركات بمستويات الإنتاج الحالية؟