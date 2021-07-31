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01:39
تعرف على أهمية الخط الساحلي في ليبيا
يمتد الطريق الساحلي على كامل الواجهة البحرية لليبيا، ويبلغ طوله 1800 كيلومتر، ويربط بين الحدود مع مصر في أقصى الشرق والحدود مع تونس غربا، ويمر عبر مدن الساحل الليبي الكبرى.
30/7/2021
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