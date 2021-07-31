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السلط تراث عالمي أردني تضمّه اليونسكو إلى قائمتها

تقع مدينة السلط الأردنية غرب العاصمة عمان، وقد جعلها موقعها الإستراتيجي مستقرا لحضارات مختلفة، وتتميز بمعالمها التاريخية.