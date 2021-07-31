البث الحي
59:57

الحصاد (2021/7/30)

تابعت ليلى الشيخلي في الحصاد (2021/7/30) العديد من المواضيع وكان من أبرزها: نقل تلفزيون إيران عن مصادر تبني طهران الهجوم الذي استهدف سفينة تديرها شركة إسرائيلية.
31/7/2021
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