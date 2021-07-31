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02:29
إصابة عشرات الفلسطينيين أثناء اعتراض الاحتلال مشيعي جنازة الشهيد عوض شوكت
هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي موكب تشييع الشهيد عوض شوكت في بلدة بيت أمر، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المدمع صوب آلاف المواطنين الذين خرجوا لتشييع جثمان الشهيد.
30/7/2021
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