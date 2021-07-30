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22:12

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/29)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/29) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع قانون استرجاع الأموال المنهوبة الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيّد واتهاماته لنواب باستغلال الحصانة لتحقيق مصالحهم.
29/7/2021
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