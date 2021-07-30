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02:45
مقتل 15 مدنيا بقصف لقوات النظام السوري على درعا
قتل 15 مدنيا وأصيب آخرون في قصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام السوري على مدينتي درعا وجاسم وبلدة اليادودة، واستهدفت قوات النظام منزلا في بلدة اليادودة، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال من عائلة.
29/7/2021
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