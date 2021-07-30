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معاناة أطفال سوريا من اضطرابات نفسية متنوعة جراء ما عاشوه من حروب

يعاني آلاف الأطفال في مخيمات النازحين شمالي سوريا من اضطرابات نفسية متنوعة، جراء ما عاشوه من حرب وخوف دام سنوات. وما زاد من سوء صحتهم النفسية قسوة العيش في المخيمات.
30/7/2021
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