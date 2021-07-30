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عن السينما- أفلام ليوناردو ديكابريو

تناولت حلقة (2021/7/30) من برنامج “عن السينما” أفلام ليوناردو ديكابريو والأدوار المعقدة التي يلعبها في أفلامه، كما ظهرت مسيرة حياته منذ البداية، وكيف ساهمت أمه في صنع شخصيته المثيرة.