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25:13
عن السينما- أفلام ليوناردو ديكابريو
تناولت حلقة (2021/7/30) من برنامج “عن السينما” أفلام ليوناردو ديكابريو والأدوار المعقدة التي يلعبها في أفلامه، كما ظهرت مسيرة حياته منذ البداية، وكيف ساهمت أمه في صنع شخصيته المثيرة.
30/7/2021
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