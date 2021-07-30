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سيناريوهات- الأزمة التونسية.. ما هي السيناريوهات المحتملة؟

ناقشت حلقة (2021/7/29) من برنامج “سيناريوهات” المسارات المحتملة للأزمة في تونس، وبحثت في الحلول الممكنة للخروج بالبلاد من المأزق، وتساءلت عن السيناريوهات المحتملة للحل.