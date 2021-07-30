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تقلبات الطقس.. كيف تأثر إنتاج المانغو بالمناخ في مصر؟

أثرت العوامل الجوية في مصر على إنتاج المانغو والزيتون وغيرها من المنتجات الزراعية، وقد يمتد هذا التأثير -في المستقبل- إلى إنتاج القمح والشعير والذرة، خاصة في ظل الظواهر الطبيعية المختلفة.