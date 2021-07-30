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تركيا.. فتح تحقيقات شامة في أسباب حرائق الغابات

أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم أن السلطات فتحت تحقيقات شاملة في أسباب حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق متفرقة، معظمها جنوبي البلاد.