البث الحي
01:54

تركيا.. فتح تحقيقات شامة في أسباب حرائق الغابات

أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم أن السلطات فتحت تحقيقات شاملة في أسباب حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق متفرقة، معظمها جنوبي البلاد.
30/7/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد (2021/7/30)

59:57
(الجزيرة)

السلط تراث عالمي أردني تضمّه اليونسكو إلى قائمتها

02:33
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/30)

21:42
(الجزيرة)

من واشنطن ــ التوجهات الأميركية الجديدة.. كيف ستؤثر على المنطقة العربية؟

49:59
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد (2021/7/30)

59:57
(الجزيرة)

السلط تراث عالمي أردني تضمّه اليونسكو إلى قائمتها

02:33
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/30)

21:42
(الجزيرة)

من واشنطن ــ التوجهات الأميركية الجديدة.. كيف ستؤثر على المنطقة العربية؟

49:59
المزيد من البرامج

الحصاد (2021/7/30)

(الجزيرة)

السلط تراث عالمي أردني تضمّه اليونسكو إلى قائمتها

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/30)

(الجزيرة)

من واشنطن ــ التوجهات الأميركية الجديدة.. كيف ستؤثر على المنطقة العربية؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

تونس.. الرئيس سعيد ينتقد دعوة الغنوشي للنزول إلى الشارع والأمن يعتقل نائبين برلمانيين

الرئيس التونسي: أعلم جيدا النصوص الدستورية ولن أتحول إلى دكتاتور كما قال البعض (الأناضول)

ظهور جديد.. سيف الإسلام القذافي يفتح الباب أمام عودته للسياسة

سيف الإسلام القذافي في الزنتان في مايو/أيار الماضي (تصوير جهاد نجا لصحيفة نيويورك تايمز)

نزال بين كندي من أصل مصري وإماراتي مجنس بأولمبياد طوكيو يثير السخرية على منصات التواصل

النحاس (يسار) خلال نزاله مع ريمارينكو (رويترز)

مع ارتفاع قياسي للوفيات.. منظمة الصحة العالمية تحذر من سلالات "أكثر فتكا" والصين ترصد بؤرا جديدة لفيروس كورونا

السطات في نيويورك تحفز المواطنين على تلقي التطعيم بمنحهم 100 دولار (الفرنسية)