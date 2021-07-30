02:49

بعد عودة نشاط المليشيات في أفغانستان.. كيف تكون حدود السكان الجغرافية؟

عادت المليشيات المسلحة في أفغانستان إلى نشاطها في مساندة القوات الحكومية، في ظل التقدم الذي حققته حركة طالبان خاصة في ولاية بلخ شمالي أفغانستان.