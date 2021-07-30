02:30

باريس.. انكماش الطلب على العقارات وتراجع في الأسعار

يشهد سوق العقارات في باريس انكماشا في الطلب وتراجعا في الأسعار، بسبب تداعيات كورونا والإغلاقات منذ بدء تفشي الجائحة.