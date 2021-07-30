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بارقة أمل في الحياة.. ما قصة الطفل اللبناني جورج؟

يعطي الطفل اللبناني جورج جرعة أمل لأسرته ومختلف معارفه، باعتبار أن مولده يعتبر حياة جديدة وبارقة أمل في نفوس اللبنانيين بعد انفجار مرفأ بيروت الذي خلف العديد من الخسائر الاقتصادية والإنسانية.