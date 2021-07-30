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الحصاد (2021/7/29)

تناول عبد القادر عياض في “الحصاد” (2021/7/29) العديد من المواضيع، ومنها: الرئيس التونسي يقول إن هناك من يحاول تفجير الدولة من الداخل. بلينكن يقول إن واشنطن قلقة من إمكانية انحراف تونس عن مسارها الديمق