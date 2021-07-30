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الحرارة العالية والرطوبة تفاقم من معاناة الرياضيين في الأولمبياد

تجاوزت درجات الحرارة في اليابان 30 درجة مع رطوبة خانقة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى موجة حر خطيرة قد تتسبب في وفيات، لذا يتعين على الرياضيين -المشاركين بالألعاب الأولمبية في طوكيو- توخي الحذر.