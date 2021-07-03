البث الحي
22:02

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/3)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/3) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في مصر، كما رصدت التفاعل السعودي مع تغريدة قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان.
3/7/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

سباق الأخبار- هانكوك شخصية الأسبوع وهدم منازل الفلسطينيين في حي سلوان حدثه الأبرز

46:46
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- ما خيارات حمل الليبيين على التوافق وارتباط شروط الترشح للانتخابات بمحاكمة حفتر في أميركا؟

24:38
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- بطلب مصري مجلس الأمن يبحث أزمة سد النهضة.. ما المتوقع؟

24:28
(الجزيرة)

بلا حدود- مع نيلز ميلزر المقرر الأممي المعني بمكافحة التعذيب والعنف

48:36
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

سباق الأخبار- هانكوك شخصية الأسبوع وهدم منازل الفلسطينيين في حي سلوان حدثه الأبرز

46:46
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- ما خيارات حمل الليبيين على التوافق وارتباط شروط الترشح للانتخابات بمحاكمة حفتر في أميركا؟

24:38
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- بطلب مصري مجلس الأمن يبحث أزمة سد النهضة.. ما المتوقع؟

24:28
(الجزيرة)

بلا حدود- مع نيلز ميلزر المقرر الأممي المعني بمكافحة التعذيب والعنف

48:36
المزيد من حوارية

سباق الأخبار- هانكوك شخصية الأسبوع وهدم منازل الفلسطينيين في حي سلوان حدثه الأبرز

(الجزيرة)

وزير الصحة البريطاني شخصية الأسبوع وهدم منازل الفلسطينيين في حي سلوان حدثه الأبرز

(الجزيرة)

مفاوضات جنيف بشأن ليبيا.. من يتحمل مسؤولية الفشل؟ وأي أثر على الانتخابات المرتقبة؟

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- ما خيارات حمل الليبيين على التوافق وارتباط شروط الترشح للانتخابات بمحاكمة حفتر في أميركا؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

عقب منع الرياض السفر للإمارات احترازيا.. خلفان يثير غضب المنصات السعودية

logo

شيطانٌ في نخل المدينة.. هل كان عبد الله بن صيّاد هو المسيح الدجّال؟!

أفغانستان.. أميركا قلقة من تقدم قوات طالبان وكابل تصد هجوم الحركة على قاعدة باغرام

نقطة تفتيش حكومية على طريق يؤدي لقاعدة باغرام الجوية (الأناضول)

في ذكراها 18 عاما.. تعرف على عملية القلنسوة الأميركية ضد جنود أتراك في العراق

القوات الأميركية اقتحمت منزلا بالسليمانية واعتقلت الجنود الأتراك (الصحافة التركية)