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22:02
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/3)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/3) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في مصر، كما رصدت التفاعل السعودي مع تغريدة قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان.
3/7/2021
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