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مُسن موريتاني معاق حركياً يكافح من أجل بناء منازل لذوي الاحتياجات الخاصة

رغم تقدمه في السن وإعاقته الحركية، تمكن الشيخ الموريتاني بكّار ولد بنيوك من بناء 12 منزلا لذوي الاحتياجات الخاصة. ويعمل الرجل على جمع التبرعات لتحويل أكواخ وعشوائيات من الخشب والقماش إلى منازل إسمنتية