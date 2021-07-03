02:33

مسن موريتاني معاق حركيا يبني 12 منزلا لذوي الاحتياجات الخاصة

رغم تقدمه في السن وإعاقته الحركية، تمكن الموريتاني بكّار ولد بنيوك من بناء 12 منزلا لذوي الاحتياجات الخاصة، يأتي هذا من خلال جمع التبرعات،