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ليبيا.. أطراف دولية ومحلية تندد بفشل مباحثات مسار الحل السياسي للأزمة

نددت أطراف دولية ومحلية بفشل مباحثات مسار الحل السياسي للأزمة الليبية، وقالت مصادر للجزيرة إن المجلس الأعلى للدولة سيجتمع هذا الأسبوع في طرابلس، لبحث تداعيات ما حدث في جنيف، واتخاذ موقف سياسي بشأنها.