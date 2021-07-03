قائمة الأكاديمية تضم مخرجين ومخرجات عربا وشخصيات من عرقيات مختلفة

نشرت أكاديمية الأوسكار قائمة بالأعضاء الجدد المنضمين إليها، وضمت القائمة 4 عرب إضافة لشخصيات من عرقيات مختلفة، كما وصل عدد النساء إلى نسبة 33% كما تقول الأكاديمية.