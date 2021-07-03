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25:30
فوق السلطة 240 – هل هددت إثيوبيا مصر والسودان بالقنبلة المائية؟
تناولت حلقة (2021/7/2) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: رئيس موريتانيا السابق من شهادة الزور إلى تبييض الأموال. صاروا أكثر من 5 متظاهرين ولم يستقل عباس.
2/7/2021
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