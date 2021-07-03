25:30

فوق السلطة 240 – هل هددت إثيوبيا مصر والسودان بالقنبلة المائية؟

تناولت حلقة (2021/7/2) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: رئيس موريتانيا السابق من شهادة الزور إلى تبييض الأموال. صاروا أكثر من 5 متظاهرين ولم يستقل عباس.