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24:36
عن السينما- أفلام الأشباح والجن
تناولت حلقة (2021/7/2) من برنامج “عن السينما” صناعة أفلام الأشباح والجن وحقيقة وجود العفاريت، وبحثت في التفسير العلمي لها، وكيف نجحت السينما في خلق مشاهد تجذب انتباه المشاهد.
2/7/2021
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