24:36

عن السينما- أفلام الأشباح والجن

تناولت حلقة (2021/7/2) من برنامج “عن السينما” صناعة أفلام الأشباح والجن وحقيقة وجود العفاريت، وبحثت في التفسير العلمي لها، وكيف نجحت السينما في خلق مشاهد تجذب انتباه المشاهد.