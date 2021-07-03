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02:51

طالبان تسيطر على مديريات شمال البلاد والدفاع الأفغانية تؤكد قتل 50 من مسلحي الحركة

أعلنت حركة طالبان أنها سيطرت على عدد من المديريات شمالي البلاد. من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن 50 من مسلحي طالبان قتلوا وأصيب أكثر من 40 في غارة شنتها القوات الأفغانية على تجمع لمسلحي الحركة
3/7/2021
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