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سوريا.. منظمات إنسانية تنظم وقفة احتجاجية تحت اسم "شريان الحياة"

حذرت منظمات إنسانية عاملة داخل سوريا من تداعيات كارثية في حال عدم تجديد تفويض الأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى الشمال السوري عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.