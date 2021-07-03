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تونس.. انتقادات لإحالة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى القضاء العسكري

انتقدت أوساط حقوقية في تونس إحالة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى القضاء العسكري من قبل رئاسة الجمهورية لمحاكمتهم بتهم التطاول على رئيس الدولة،