01:22

بينهم عائلة كاملة.. مقتل 9 مدنيين جراء قصف مدفعي من قوات النظام السوري

قال مراسل الجزيرة في سوريا إن 9 مدنيين -بينهم عائلة كاملة- قتلوا جراء قصف مدفعي من قوات النظام على قرى وبلدات جبال الزاوية بريف إدلب.