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01:22
بينهم عائلة كاملة.. مقتل 9 مدنيين جراء قصف مدفعي من قوات النظام السوري
قال مراسل الجزيرة في سوريا إن 9 مدنيين -بينهم عائلة كاملة- قتلوا جراء قصف مدفعي من قوات النظام على قرى وبلدات جبال الزاوية بريف إدلب.
3/7/2021
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آخر تحديث: 3/7/2021
05:38 PM (مكة المكرمة)
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