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انتهاء جولة جديدة من المفاوضات الليبية بجنيف دون نتائج تذكر

انتهت اليوم جولة جديدة من مفاوضات جنيف بشأن ليبيا، ولم يتفق الفقراء على القضايا الرئيسية العالقة، لكن المجتمعين حددوا يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل مبدئيا لإجراء انتخابات في ليبيا.