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اليابان.. تعميم تركيب ألواح الطاقة الشمسية فوق المباني الحكومية

بدأت وزارة البيئة اليابانية تعميم تركيب ألواح الطاقة الشمسية فوق المباني الحكومية، بغرض توليد نحو 19 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية في أنحاء البلاد.