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المهندس الصغير جورج.. ما قصة هذا الطفل؟

يعاني الطفل جورج تأخرًا في الكلام ولكنه رزق بموهبة فذة تمكنه من صنع أشكال هندسية جذابة بالمكعبات، وكانت تلك هي الوسيلة التي يعبّر بها عن أفكاره ويبهر والديه بتصميمات هندسية تفوق عمره.