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المشهد السياسي في مصر انقلب بشكل كامل منذ عزل مرسي

شهدت الحياة السياسية في مصر تحولا كبيرا منذ أحداث 3 يوليو/تموز 2013 عبر انقلاب عسكري أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي، وتؤكد السلطات الجديدة أن البلاد تسير نحو الاستقرار السياسي والأمني.