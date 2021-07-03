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المحقق العدلي في انفجار بيروت يتبنى الادعاء ضد دياب ومسؤولين آخرين

تبنى المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت الادعاءات ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ونائبين ووزير سابق، وأضاف إليهم النائب نهاد المشنوق وقادة عسكريين وأمنيين سابقين.