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الفشل يلاحق مساعي الحل السياسي للأزمة الليبية

لم ينعكس هدوء جنيف على أجواء المحادثات الليبية التي انتهت بخلافات، بعد أن فشل الفرقاء في الاتفاق على أساس دستوري تجرى بموجبه الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.