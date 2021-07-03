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الخزانة الأميركية تزيل 3 أسماء إيرانية من قائمة العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إزالة أسماء 3 إيرانيين من قائمة العقوبات، وقال المتحدث باسم الوزارة إن إزالة هذه الأسماء لا علاقة لها بمفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني.