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الحرارة والأزمة الصحية.. كيف تتسبب موجة الحر في أمراض حادة؟

قال طبيب الطوارئ ستيف ميتشل إن أعدادا غير مسبوقة لأمراض حادة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة ظهرت في غرب واشنطن، وقد تسببت موجة الحر في إعلانهم عن كارثة إقليمية تخلف أعدادا مهولة من المرضى.