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الثانية خلال 3 أيام.. الحكومة اللبنانية تقر زيادة جديدة في أسعار الوقود

أقرت وزارة الطاقة اللبنانية زيادة ثانية في أسعار الوقود خلال 3 أيام، ليبلغ إجمالي الزيادتين أكثر من 50%، ويأتي رفع أسعار الوقود في وقت يعاني فيه لبنان أزمة اقتصادية حادة.