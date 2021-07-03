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02:27

الثانية خلال 3 أيام.. الحكومة اللبنانية تقر زيادة جديدة في أسعار الوقود

أقرت وزارة الطاقة اللبنانية زيادة ثانية في أسعار الوقود خلال 3 أيام، ليبلغ إجمالي الزيادتين أكثر من 50%، ويأتي رفع أسعار الوقود في وقت يعاني فيه لبنان أزمة اقتصادية حادة.
2/7/2021
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