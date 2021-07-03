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03:02
استمرار استهداف أبراج الطاقة الكهربائية والحكومة تفشل في تحديد المسؤول
تستمر في العراق عمليات استهداف أبراج الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات. ولم يحدد المسؤولون حتى اللحظة من يقف وراء هذا الاستهداف، في حين قال رئيس الوزراء إن حل أزمة الكهرباء في البلاد يحتاج صبرا.
3/7/2021
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