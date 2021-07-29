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كيفية اختيار البذور المناسبة للحصول على أفضل الثمار

يفضل بعض الأشخاص زراعة النباتات من البذور، وقد يظن البعض أن أي بذور يمكن زراعتها بسهولة، ولكن الأمر يحتاج إلى اتباع بعض النصائح في اختيار نوع تلك البذور وزراعتها بشكل سليم للحصول على أفضل الثمار.