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الجبن الكردي يصنع بطرق بدائية وله مذاق ونكهة لا تنسى

يشتهر قضاء عقرة بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق بصناعة الجبن المحلي المصنوع بطرق بدائية، التي تسمى محليا الجبن الكردي، ونظرا لطبيعة قضاء عقرة وغناها بالمراعي الطبيعية يتميز جبنها بمذاق خاص.