البث الحي
02:26

الجبن الكردي يصنع بطرق بدائية وله مذاق ونكهة لا تنسى

يشتهر قضاء عقرة بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق بصناعة الجبن المحلي المصنوع بطرق بدائية، التي تسمى محليا الجبن الكردي، ونظرا لطبيعة قضاء عقرة وغناها بالمراعي الطبيعية يتميز جبنها بمذاق خاص.
29/7/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

كيفية اختيار البذور المناسبة للحصول على أفضل الثمار

03:02
(الجزيرة)

منتجات نسائنا.. معرض لتمكين المرأة الفلسطينية وإقحامها في سوق العمل

02:27
(الجزيرة)

العراق.. 3 أحزاب سياسية تعلن انسحابها ومقاطعتها للانتخابات البرلمانية

02:34
(الجزيرة)

تحذير سوداني من الآثار الكارثية للتعبئة الثانية لسد النهضة

02:09
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

كيفية اختيار البذور المناسبة للحصول على أفضل الثمار

03:02
(الجزيرة)

منتجات نسائنا.. معرض لتمكين المرأة الفلسطينية وإقحامها في سوق العمل

02:27
(الجزيرة)

العراق.. 3 أحزاب سياسية تعلن انسحابها ومقاطعتها للانتخابات البرلمانية

02:34
(الجزيرة)

تحذير سوداني من الآثار الكارثية للتعبئة الثانية لسد النهضة

02:09
المزيد من البرامج

كيفية اختيار البذور المناسبة للحصول على أفضل الثمار

(الجزيرة)

منتجات نسائنا.. معرض لتمكين المرأة الفلسطينية وإقحامها في سوق العمل

(الجزيرة)

العراق.. 3 أحزاب سياسية تعلن انسحابها ومقاطعتها للانتخابات البرلمانية

(الجزيرة)

تحذير سوداني من الآثار الكارثية للتعبئة الثانية لسد النهضة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ميدل إيست آي: رئيس حكومة تونس تعرض لاعتداء جسدي في قصر قرطاج قبل إقالته

قيس سعيد (يمين) عند تكليفه هشام المشيشي بتشكيل الحكومة العام الماضي (مواقع التواصل)
logo

الفاشية بلكنة عربية.. مهاجرون عرب يقودون الحرب على الإسلام في فرنسا

تونس.. الرئيس يجتمع بقادة الجيش ويعد باسترجاع الأموال المنهوبة والقوى السياسية تجدد رفض قراراته الأخيرة

(الجزيرة)

ماذا يحدث إذا توقفت الأرض فجأة عن الدوران حول نفسها؟

سرعة الدوران الأعظمية عند خط الاستواء تبلغ 1770 كم/ساعة في حين تنعدم تقريبا عند القطبين (بيكسلز)